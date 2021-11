Districtsbeker overzicht: VV Groningen en Gorecht door

sport

Foto Martijn Minnema. ZNC - VV Groningen

In de districtsbekerstrijd streden zaterdag zeven clubs uit de gemeente Groningen om een plek in de volgende ronde. Vier van de zeven gaan door.

Door Martijn Minnema

Eersteklasser VV Groningen miste om uiteenlopende redenen meer dan een half basiselftal en boekte op bezoek bij derdeklasser ZNC een 0-3 zege. Bij rust was het nog 0-0 en kwam ZNC met een bal op de paal nog het dichtst bij een treffer.

Kort na rust nam VVG via Regilio Holder de leiding, VVG verzuimde de wedstrijd daarna in het slot te gooien waardoor het nog lang spannend bleef. In de laatste tien minuten liep VVG dankzij treffers van Kimani Lopes en Jamal Fadibi alsnog uit naar 0-3.

Onstwedder Boys en Mamio was een treffen tussen twee vierdeklassers. Mamio begon slecht en stond na 20 minuten al 3-0 achter. Dankzij drie treffers in een tijdsbestek van zes minuten stond het bij rust alweer 3-3. In de slotfase trok Onstwedder Boys met twee treffers de zege naar zich toe, 5-3.

Derdeklasser HFC’15 schakelde knap tweedeklasser ASVB uit, in Blijham werd het 1-2 voor HFC’15. Rick van Lent en Mike Steenbergen scoorden voor de Hoogkerkers.

Gorecht-Forward was een treffen tussen de koplopers uit 2J en 3B. Gorecht kwam kort na rust op 1-0 dankzij Christof Otten. In de slotfase was het nog twee keer raak, Bart Steenbergen en Michel Koopman bepaalden de eindstand op 3-0.

De zaterdag afdeling van Be Quick 1887 trof op de Esserberg het twee klassen hoger spelende Hoogezand en ging met ruime cijfers onderuit, 2-6.

Helpman en Stadskanaal spelen beide in 2L, de doelpunten vielen daar na rust. Vijf minuten na rust nam Helpman de leiding, vier minuten later was het alweer gelijk. Het leek op strafschoppen uit te draaien maar vier minuten in blessuretijd kwam Helpman op 2-1.