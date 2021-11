“Dinsdag veel bewolking, in het weekend kouder en kans op een vlokje natte sneeuw”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen verlopen voornamelijk grijs waarbij de zon weinig ruimte krijgt. In het weekend wordt het kouder. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking met slechts een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3, wordt het 9 graden. In de nacht naar woensdag koelt het niet verder af dan 8 graden. Op woensdag is er veel bewolking, maar blijft het overwegend droog. Bij een zwakke of matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 8 graden.”

“Op donderdag valt er eerst wat regen, maar breekt in de loop van de ochtend de zon vanuit het noorden door. Het blijft droog bij wisselend bewolkt weer. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. In de nacht naar vrijdag temperaturen dichtbij het vriespunt. Op vrijdag zien we een pooldepressie afzakken. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 4 graden. In de nacht naar zaterdag gaat bij een minimumtemperatuur van 1 of 2 graden regenen en is er kans op een vlok smeltende sneeuw. In het weekend is het waterkoud herfstweer en wordt het niet warmer dan 4 of 5 graden. De wind draait naar het oosten en soms valt er wat neerslag waarbij een vlok natte sneeuw tot de mogelijkheden behoord.”

