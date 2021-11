“Dinsdag veel bewolking en kans op wat lichte regen, later in de week waterkoud en grondvorst”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen verlopen over het algemeen genomen bewolkt, waarbij er zo nu en dan wat ruimte is voor de zon maar een bui ook tot de mogelijkheden behoord. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking en in de middag neemt de kans op wat lichte regen toe”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 11 graden. Op woensdag is er eerst kans op mist. Verder is er veel bewolking met een enkele opklaring. Het blijft overwegend of helemaal droog en het is waterkoud bij 10 graden. In de nacht naar donderdag ligt de minimumtemperatuur rond de 3 graden en is er kans op grondvorst en mist.”

“Op donderdag is het bewolkt, is er eerst kans op mist en neemt de kans op een buitje toe. Het wordt 10 of 11 graden. Vrijdag en zaterdag is er veel bewolking, maar blijft het wel droog. Het wordt 10 of 11 graden en het is waterkoud. Op zondag zijn de veranderingen klein. Begin volgende week is er grote kans op droog en rustig weer. Met af en toe zon wordt het ’s middags een graad of 10 en zijn de nachten fris met soms grondvorst.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.