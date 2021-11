“Dinsdag overwegend bewolkt en droog, komend weekend waterkoud”

nieuws

Er staan een aantal rustige herfstdagen op het programma die nagenoeg droog gaan verlopen. Komend wekend wordt het volgens OOG-weerman Johan Kamphuis waterkoud.

“Dinsdag is het overwegend bewolkt maar droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 of 3, wordt het ongeveer 11 graden. Op woensdag is er veel bewolking maar kan toch ook af en toe de zon even doorbreken. Het blijft droog en het wordt 12 graden.”

“Op donderdag valt er in de middag een beetje lichte regen en is het bij 13 graden zacht. Op vrijdag is de zon terug en dan ligt de maximumtemperatuur rond de 11 graden. Tot de avond blijft het dan droog. In het weekend draait de wind naar het noordoosten en haalt dan aan. Er is veel bewolking en bij temperaturen rond de 9 of 10 graden voelt het waterkoud aan.”

