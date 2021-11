“Dinsdag eerst lichte regen daarna droger, na het weekend kans op een kouder weertype”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De weerkaarten ogen na het weekend spannend waarbij er een strijd is tussen zachte oceaanlucht en koudere lucht boven het vaste land. OOG-weerman Johan Kamphuis denkt dat de koude lucht de beste papieren heeft.

“Dinsdag valt er eerst wat lichte regen en wordt het in de loop van de ochtend vanuit het noorden droog”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het droog en bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het dan 9 graden. Woensdag wordt een onstuimige dag. De westelijke wind neemt in de loop van de middag toe naar krachtig of hard. Langs de Wadden gaat het stormachtig waaien en mogelijk staat er gaandeweg de middag enige tijd een westerstorm, windkracht 9. Verder valt er af en toe regen en komen er in de loop van de middag een paar buien opzetten met kans op hagel, een slag onweer en zware windstoten tot 90 kilometer per uur. In de avond en nacht neemt de wind af. Het wordt 7 graden.”

Tweede helft van de week

“Op donderdag is de rust weder gekeerd. Er is veel bewolking, een enkele opklaring, en het voelt waterkoud aan bij maximumtemperaturen van 4 of 5 graden. Verder blijft het overwegend of helemaal droog. Vrijdag tot en met zondag is het overwegend bewolkt en valt er geregeld regen. De middagtemperatuur schommelt rond de 5 graden.”

Strijd tussen zacht en koud

“Na het weekend wordt het mogelijk kouder met temperaturen die overdag net boven, en in de nachten net onder het vriespunt, liggen als de wind naar richtingen tussen oost en noord draait. Er ontspint zich een strijd tussen zachte oceaanlucht en koudere lucht boven het vaste land. De uitkomst is op deze termijn uiteraard onzeker, maar de kans op een wat kouder weertype lijken vooralsnog de beste papieren te hebben.”

