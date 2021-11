“Dinsdag 7 graden en waterkoud, vanaf zondag noordelijke stroming met guur weer”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het rustig herfstweer waarbij er zo nu en dan wat regen kan vallen. Op langere termijn lijkt er een noordelijke stroming op gang te komen.

“Dinsdag is het bewolkt en met 7 graden voelt het waterkoud aan”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Lokaal valt er een spatje motregen. De wind draait gedurende de dag van het zuiden naar het zuidwesten en is zwak, rond windkracht 2. Op woensdag valt er in de ochtend wat regen, in de middag is het droog en schijnt zo nu en dan de zon. Het wordt dan 10 graden.”

Op vrijdag 13 graden

“Op donderdag is het weerbeeld grijs, het blijft wel droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 10 graden. Op vrijdag steekt er een stevige westelijke wind op en wordt het bij 13 graden zachter. In de ochtend valt er wat regen, in de middag kan het soms even opklaren.”

Noordelijke stroming

“Tijdens het weekend is het op zaterdag met 11 of 12 graden zacht en is het grijs met wat motregen. Vanaf zondag wordt het kouder en neemt de kans op een bui toe. Wel breekt zo nu en dan de zon door met een naar noord draaiende wind. Zondag tot en met dinsdag wordt het 8 of 9 graden. Ook op de wat langere termijn lijkt de noordelijke stroming het vol te houden en mogelijk wordt het later in de week zelfs wat guur.”

