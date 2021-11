Deze wegen zijn komend weekend afgesloten in Groningen

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Net als in de afgelopen weekenden zijn er ook komend weekend weer verschillende wegen afgesloten in Groningen. Hieronder vindt u een overzicht van alle grotere afsluitingen.

Allereerst is er de zuidelijke ringweg. Die is komend weekend afgesloten voor verkeer richting Hoogezand, tussen de afrit naar de Europaweg en de afrit bij Driebond. Eén rijstrook is donderdagavond al afgesloten. Het verkeer wordt hier omgeleid via de Europaweg in de richting van het knooppunt bij Westerbroek.

Ook de Verlengde Lodewijkstraat is vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur afgesloten. Deze afsluiting bevindt zich tussen de Esperantostraat en de Verlengde Meeuwerderweg en geldt voor alle verkeer. Autoverkeer wordt omgeleid via de Europaweg en Boumaboulevard en andersom. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Esperantostraat – Meeuwerderbaan – (Verlengde) Winschoterdiep – Redoute. Lees meer

De Hereweg is komend weekend afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van het viaduct van de zuidelijke ringweg. Autoverkeer wordt omgeleid via de Hereweg, de Stationsweg, het Emmaviaduct, de Brailleweg, de A28, de Afrit Groningen-Zuid, de Van Ketwich Verschuurlaan en de Verlengde Hereweg. Bussen, fietsers en voetgangers kunnen met behulp van verkeersregelaars de werkzaamheden passeren.

Na het weekend nieuwe afsluitingen

Ook na het weekend staan er een aantal stemmingen op het programma in Groningen. Zo is vanaf maandag de Papiermolentunnel voor langere tijd dicht en is Asingastraat vanaf maandag tot en met vrijdag afgesloten bij de kruising met de Bedumerweg. Daarnaast is ook de afrit Lewenborg van de oostelijke ringeweg (N46) afgesloten en wordt op de ringweg zelf een rijstrook afgesloten bij het Vrijheidsplein.