Deze coronamaatregelen gelden vanaf vandaag

Foto OOG TV. Scholieren met mondkapje.

In het land gelden vanaf zaterdag verschillende coronamaatregelen. De maatregelen werden afgelopen dinsdag aangekondigd in een persconferentie van het demissionaire kabinet.

In alle publieke toegankelijke binnenruimtes moet weer een mondkapje gedragen worden. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, winkels, supermarkten en gemeentehuizen. Ook in het mbo en het hoger onderwijs moet weer een mondkapje gedragen worden, maar dan alleen bij verplaatsingen. Daarnaast geldt er ook een mondkapjesplicht bij contactberoepen zoals masseurs en kappers. Een uitzondering wordt gemaakt voor sekswerkers. Het mondkapje gold al in het openbaar vervoer en op luchthavens.

Coronapas

Het coronatoegangsbewijs wordt vanaf zaterdag op meer plekken ingezet. Het gold al voor de horeca, en nu geldt het ook om toegang te krijgen tot musea, zwembaden en sportscholen. Daarnaast geldt de maatregel ook voor binnensporten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de pas ook getoond moest worden door amateursporters en toeschouwers vanaf 18 jaar in de buitenlucht. Sportbonden en -clubs reageerden hier fel op, waarna deze regel uiteindelijk werd geschrapt.

Basismaatregelen

Daarnaast riep het demissionaire kabinet afgelopen dinsdag om een serie basismaatregelen weer in acht te gaan nemen. Het gaat om een advies om anderhalve meter afstand te houden, om geen handen te schudden en om thuis te blijven bij klachten. Ook geldt een binnenlands reisadvies. Het kabinet liet afgelopen dinsdag weten dat het ziet dat steeds meer mensen weer in de spits reizen. Men riep op om drukte onderweg te mijden en om buiten de spits te reizen.