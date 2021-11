Derde zege op rij voor Martini Sparks

sport

Foto: Wesley Ferwerda. Martini Sparks - Triple Threat

Martini Sparks heeft zaterdagavond in Haren de derde overwinning op rij geboekt in de Basketball League voor vrouwen. Het nog puntloze Triple Threat uit Haarlem werd met 60-49 verslagen.

Martini Sparks begon niet goed. Na het eerste kwart was het 13-17 voor Triple Threat. In het tweede kwart liep de achterstand voor de Groningers op naar negen punten, maar Martini Sparks herstelde zich zodat het bij rust ‘slechts’ 28-29 stond.

In het derde kwart nam Martini Sparks het heft helemaal in handen en kwam op een 43-37 voorsprong. In het laatste kwart werd de score verder opgevoerd naar 60-49.

De mooie serie is opmerkelijk, omdat Martini Sparks vorig seizoen geen wedstrijd wist te winnen en de eerste drie van dit seizoen ook verloren gingen. Martini Sparks bleef ondanks de zege op de zesde plaats staan met zes punten uit zes wedstrijden.