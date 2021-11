Derde plaats voor RUG in Keuzegids Universiteiten

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen staat op plek drie van de brede, klassieke universiteiten in ons land. Dat blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2022 die donderdag is uitgegeven.

Utrecht staat in die lijst op de eerste plaats, gevolgd door de Radboud Universiteit Nijmegen. De RUG moet de derde plaats delen met de Universiteit Leiden en Amsterdam VU. Groningen stond vorig jaar op de gedeelde vierde plek.

De RUG scoort erg hoog voor haar interdisciplinaire opleidingen. Die zijn samengesteld naar Amerikaans model, met diverse disciplines. Zeven andere opleidingen kregen eveneens het predicaat ‘topopleiding’. Het gaat om Engelse taal en cultuur, Minorities en Multilingualism, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Theologie, Religiewetenschappen, en American Studies en Archeologie.

De nieuwe lijst in de Keuzegids is niet goed vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Volgens de redactie van de gids is de beoordeling anders geworden, vanwege de nieuwe opzet van de Nationale Studenten Enquête.