Demonstratie tegen coronamaatregelen in binnenstad, Qbuzz gestopt met rijden over Grote Markt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de binnenstad van Groningen vindt zondagmiddag een demonstratie plaats tegen de coronamaatregelen.

Uit beelden op social media blijkt dat honderden mensen zich in het begin van de middag verzamelden op de Grote Markt. Daarna liep men via de Vismarkt, Gedempte Zuiderdiep, Stationsweg via de Rademarkt terug naar de Grote Markt. Volgens fotografen ter plaatse gaat het om ongeveer twee- tot driehonderd mensen. Verschillende demonstranten dragen borden en spandoeken bij zich waarop staat te lezen ‘QR en 2G? Nee!’ en ‘Kinderen zijn onze toekomst, niet onze proefkonijnen.’ Ook worden er leuzen gescandeerd als ‘2G weg er mee’.

De gemeente Groningen laat weten dat de politie aanwezig is, en dat zij de situatie monitoren. Vervoersbedrijf Qbuzz heeft laten weten dat ze in opdracht van de politie voorlopig niet meer via de Grote Markt rijden. Uit voorzorg zijn ook de webcams die op de Grote Markt gericht staan, uitgeschakeld.

Later meer.

In opdracht van de politie rijden we vanaf nu niet meer over de Grote Markt in Groningen. Raadpleeg je reisplanner voor een actueel reisadvies. — Qbuzz GD (@QbuzzGD) November 21, 2021