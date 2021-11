Deel Bergenweg tot Kerst afgesloten

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

In verband met werkzaamheden rond de renovatie van het Beneluxviaduct, is het westelijke deel van de Bergenweg tot de Kerst afgesloten. Dat maakte Aanpak Ring-Zuid dinsdagmiddag bekend.

Het deel van de Bergenweg dat wordt afgesloten, is het stuk vanaf de Bornholmstraat tot aan de Uppsalaweg (de weg langs het kanaal).

Gedurende vier nachten sluit aannemerscombinatie Herepoort op de Bornholmstraat ook de onderdoorgang van de Osloweg en de Bergenweg af voor autoverkeer. De vier afsluitingen op de Bornholmstraat zijn tussen 16 november en 20 november. In de volgende twee nachten is de zuidzijde van de onderdoorgang dicht.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Bornholmstraat en de Sint Petersburgweg. Voetgangers en fietsers kunnen gewoon oversteken op de rotonde bij de Bornholmstraat. Tijdens de afsluiting van de Bornholmstraat wordt het verkeer omgeleid via de Stettinweg, de Sontbrug, de Bornholmstraat, de Uppsalaweg en de Bergenweg. In de andere richting geldt een omleiding via de Osloweg, de Bornholmstraat en de Gotenburgweg.