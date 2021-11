De Stadswandeling: ‘Op deze begraafplaats zijn veel slachtoffers van de pest begraven’

Door de coronacrisis lopen Groningers wat af. In de 36e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok het Nieuwe Kerkhof in de Hortusbuurt.

Het Nieuwe Kerkhof is een plein in de stad. De naam verwijst naar de Nieuwe Kerk die hier in de 17e eeuw gebouwd is. Dit was overigens de eerste protestantse kerk die in Groningen werd gebouwd. De Nieuwe Kerk is de opvolger van de Sint-Walburgkerk. Op de begraafplaats van de Nieuwe Kerk werden in 17e eeuw veel pestslachtoffers begraven, hierdoor werd het kerkhof vroeger erg vermeden.

Beno en Mirre staan ook stil bij de twee beroemdste Groningse ondernemingen die aan het Nieuwe Kerkhof zijn begonnen. Het gaat hier om rijwielfabriek Fongers en tabaksfabriek Niemeyer.

In deze aflevering van de Stadswandeling krijgen Beno en Mirre een prachtig concert en vertelt Beno waar vroeger een oude kazerne heeft gestaan.

Volgende week bezoekt het duo de wijk Lewenborg.