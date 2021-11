De Stadswandeling: ‘In Lewenborg zie je dat mens en natuur samenwerken’

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 37e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de wijk Lewenborg.

De wijk Lewenborg ligt in het oosten van de stad en werd in de jaren zeventig gebouwd. De wijk is vernoemd naar de Leweburg, dit is een borg van de adellijke familie Lewe. Bijzonder detail: de borg lag niet op de plek waar de wijk uiteindelijk gebouwd is.

In deze aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre het eerst opgeleverde huis van de wijk, het welbekende winkelcentrum en natuurlijk het LeRoy-gebied.

Het LeRoy-gebied is een natuurgebied in de wijk en is vernoemd naar kunstenaar Louis le Roy. Hij gelooft dat mens en natuur beter met elkaar kunnen samenwerken, dan dat de natuur wordt onderdrukt door de mens. Dit is goed terug te zien in het indrukwekkende gebied.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre opnieuw het Zuiderdiep.