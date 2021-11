De Stadswandeling: ‘Dit is ter nagedachtenis van een bekende goochelaar en illusionist’

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 38e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok voor de tweede keer het Gedempte Zuiderdiep.

Het Gedempte Zuiderdiep is een straat in het centrum. Oorspronkelijk was het Zuiderdiep het zuidelijke gedeelte van de stadsgrachten. In deze aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre het gedeelte tussen de Herestraat en de Folkingestraat.

Zo staat het duo stil bij ‘De Faun’ en een oude synagoge die ook aan het Zuiderdiep te vinden was. De synagoge is inmiddels afgebroken en er is een ander pand voor in de plaats gekomen. Dit pand heeft zeer opvallende en vooral dure ramen.

Beno en Mirre vertellen ook het verhaal van goochelaar en illusionist Ben Ali Libi. Hij was in de twintigste eeuw zeer bekend en trad zelfs op voor het Koningshuis. Alles ging goed, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ben Ali Bili was namelijk Joods.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre de wijk de Wijert.