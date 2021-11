De Stadswandeling: ‘Dit bronzen beeld is gemaakt door Jan Wolkers’

Tijdens de coronacrisis lopen de Groningers wat af. In de 35e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de wijk Corpus den Hoorn.

Corpus den Hoorn is een wijk in het zuiden van de stad. Het is de eerste wijk die is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. De straatnamen verwijzen naar deze oorlog (Laan van de Vrede) en naar bekende medici (Galenuslaan). De wijk bestaat voornamelijk uit sociale woningbouw.

In deze aflevering van de Stadswandeling staan Beno en Mirre stil bij het bronzen beeld ‘Olga met de kat/Vrouw met de kat’. Het beeld is gemaakt door de schrijver en kunstenaar Jan Wolkers. Zijn toenmalige liefde heeft geposeerd voor dit kunstwerk.

Verder bespreken Beno en Mirre onder andere nog het Overwinningsplein en één van de weinige gemeentelijk monumentale panden in de wijk.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre het Nieuwe Kerkhof.