De Stadswandeling: ‘De naam van deze straat is zo uniek en heeft een bijzonder verhaal’

Tijdens de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de 34e aflevering van Stadswandeling, wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok door de Oude Kijk in ’t Jatstraat.

De Oude Kijk in ‘T Jatstraat is een bekende winkelstraat in het centrum van de stad. De naam van de straat is vrij uniek en heeft alles te maken met een stenen kop, die geplaatst is in een pand aan het begin van de straat. Beno vertelt en illustreert hoe dit precies zit.

Het oudste pand in de Oude Kijk in ‘T Jatstraat is het Hinckaertshuis. Mirre vertelt dat in de 19e eeuw dit pand werd bewoond door de hoogleraar Cornelis Star Numan. De slavernij is door Nederland in 1863 afgeschaft en hij heeft hier een rol ingehad. Hij was namelijk tegen de slavernij maar vond wel dat de slavenhouders gecompenseerd moesten worden voor het verlies van hun ”bezit”. Mede door hem kwam er een compensatieregeling en ontving een slavenhouder 300 gulden per tot slaaf gemaakte.

In de volgende aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno en Mirre de wijk Corpus den Hoorn.