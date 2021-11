De Jonge vraagt spoedadvies over extra prik na Janssen-vaccinatie

nieuws

De wachtrij bij de vaccinatielocatie in MartiniPlaza - Foto: Veiligheidsregio Groningen

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over het belang van een extra vaccinatie voor mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin.

Aanleiding voor het spoedadvies is een onderzoek waaruit blijkt dat het Janssen-vaccin sneller de beschermende werking verliest in vergelijking met andere vaccins. De Jonge hoopt het advies volgende week te ontvangen. Eerder werd al door het kabinet besloten om alle 60-plussers en zorgpersoneel dat direct in contact komt met patiënten een extra prik aan te bieden.

Volgens De Jonge blijft de leeftijd de belangrijkste indicatie om een boosterprik te krijgen. “In de oudste groepen zien we de eerste procentjes afname van immuniteit”, aldus de minister. In december wil men beginnen met het geven van boosterprikken aan 80-plussers. Er wordt nog gekeken of dit eventueel ook vervroegd kan worden.