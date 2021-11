De Jonge: “Komende vrijdag besluit over extra coronaregels is aan de vroege kant”

nieuws

Foto: Martijn Beekman / rijksoverheid.nl

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid noemt een mogelijke uitbreiding van de coronamaatregelen komende vrijdag aan de vroege kant. Dat heeft de minister maandag tegen persbureau ANP gezegd.

Deze week komt het Outbreak Management Team, het OMT, met een nieuw advies waar het kabinet donderdag over gaat spreken. Vrijdag is er dan mogelijk weer een persconferentie. De Jonge laat echter doorschemeren dat een mogelijke uitbreiding van de regels aan de vroege kant is. Volgens hem is een uitbreiding afhankelijk van hoe de goed de maatregelen sinds afgelopen zaterdag worden nageleefd. Een effect van de maatregelen is dan nog niet te zien.

Gedragsonderzoek

Sinds zaterdag gelden er verschillende nieuwe maatregelen. Zo moet op meer locaties een mondkapje gedragen worden, en moet op meer plekken een coronatoegangsbewijs getoond worden. Daarnaast gelden er adviezen om anderhalve meter afstand te houden en om zoveel mogelijk thuis te werken. Het OMT laat weten bezig te zijn met een gedragsonderzoek in hoeverre mensen zich houden aan de maatregelen. De resultaten van dit gedragsonderzoek moeten volgens het OMT bepalen of er extra maatregelen nodig zijn.

Besmettingen

De Jonge laat verder aan het ANP weten zich zorgen te maken over het oplopende besmettingscijfer. Afgelopen etmaal werden bijna 12.000 positieve tests geregistreerd. Het gaat om het één na hoogste aantal van dit jaar.