Dag van de Mantelzorg wordt Mantelzorg10-daagse

foto van Flickr, pedrosimoes7

Het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas heeft in Groningen de Dag van de Mantelzorg, 10 november, uitgebreid naar een Mantelzorg10-daagse. Het betekent tien dagen lang activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Groningen.

Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald hulp verlenen aan een familielid of iemand uit zijn of haar directe omgeving. Tijdens de Mantelzorg10daagse zijn er in alle wijken en dorpen van de gemeente Groningen in totaal zo’n dertig activiteiten voor deze mensen. Het gaat onder meer om informatieve lezingen, creatieve workshops, een filmavond en bierproeven.

Op woensdag 10 november wordt de Mantelzorg10-daagse officieel gestart. Wethouder Inge Jongman doet dat op de locatie Bij van Houten aan de Oliemuldersweg 47.