D66 presenteert kandidatenlijst voor raadsverkiezingen: ‘Landelijk succes lokaal verzilveren’

Foto via D66 Groningen

De verkiezingscommissie van D66 Groningen maakte maandagmiddag de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar bekend. Ervaren gezichten delen de lijst met verschillende nieuwkomers.



De hoogste nieuwkomer staat op plek drie bij D66: Andrea Poelstra. De programmamanager bij de Rijksuniversiteit Groningen zet zich in voor duurzame energie op lokaal niveau. Ook Maria Martinez Doubiani is een nieuw gezicht. De student rechten aan de Hanzehogeschool zette zich ook al hard in voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Oud-wethouder Paul de Rook en Tweede Kamerlid Wieke Paulusma duwen de lijst.

“Met een mooie mix van ervaring en nieuwe gezichten gaan we de verkiezingen in”, zo stelt lijsttrekker Tom Rustebiel. “In maart werden we bij de Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij in Groningen. Dat succes willen we lokaal natuurlijk verzilveren. Met deze lijst vol talent en ervaring zijn we klaar om niet alleen een mooi verkiezingsresultaat, maar ook een ijzersterke fractie neer te zetten.”