Coronapas in musea: “Toejuichen doe je het niet, maar eigenlijk is het heel logisch”

nieuws

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het demissionaire kabinet maakte dinsdagavond op een coronapersconferentie bekend dat vanaf aanstaande zaterdag een coronapas noodzakelijk is bij museumbezoek. Bij het Groninger Museum vindt men het niet meer dan logisch.

“Wat er vanavond bekend is gemaakt was niet een verrassing”, reageert directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. “Er was de afgelopen dagen, zoals gebruikelijk, al weer van alles uitgelekt. Na afloop van de persconferentie heeft de museumvereniging een interpretatie en een handleiding gestuurd wat het precies voor ons gaat betekenen. Wat ik begrepen heb is dat wanneer je een coronapas kunt laten zien, de anderhalve meter niet noodzakelijk is. Dus dat is heel mooi, en dat was ook eigenlijk onze grootste zorg.”

Verbaasd

Blühm noemt het logisch. “Afgelopen zomer was ik op reis waarbij ik meerdere landen heb bezocht. In al die landen was het gebruikelijk dat je bij een museumbezoek een coronapas kon laten zien en dat je ook een mondkapje droeg. In het Groninger Museum hebben we ook regelmatig mensen uit het buitenland te gast. Die komen steevast met een mondkapje op naar binnen lopen. We moeten iedere keer uitleggen dat zoiets in Nederland niet verplicht is. Daar is men altijd heel verbaasd over.”

“Als de Romeinen het kunnen, dan kunnen wij het ook”

De implementatie is volgens Blühm geen enkel probleem. “Als je bij ons gebruik wilt maken van het museumcafé dan moest je al een QR-code kunnen laten zien. Dus het zal geen enkel probleem zijn om dat in te voeren bij de ingang. Bovendien. Ik was in Italië, in Rome, toen men daar voor koffiebarretjes de green pass invoerde. Dat ging daar heel soepel. Als de Romeinen zoiets kunnen organiseren, dan kunnen wij het ook. Kijk. Toejuichen doe ik het niet, maar het is, vind ik een normale zaak. Je doet iets om de hele bevolking te beschermen, en daar lever je een bijdrage aan.”