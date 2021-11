Corona gooit roet in Sinterklaasfeest voor minimagezinnen in Huize Maas

nieuws

Sinterklaas in Groningen - Foto via Marketing Groningen

Het Sinterklaasfeest voor kinderen van ouders met een kleine portemonnee, wat komende zondag in Huize Maas plaats zou gaan vinden, gaat niet door. Volgens de gemeente Groningen zijn de hoge besmettingscijfers en de verwachte maatregelen die het kabinet vrijdagavond presenteert de aanleiding voor de afgelasting.

Hoewel de initiatiefnemers van het feest (de gebroeders Waterloo en de Stadjerspas) het ontzettend jammer vinden voor alle kinderen die wilden komen, zullen ze Sinterklaas en een aantal slimme Pieten vragen om te zorgen dat de kinderen wel cadeautjes krijgen.

Mensen die een kaartje hebben gekocht, krijgen een mail van de Stadjerspas.

Ook de Sint zelf belooft de kinderen die naar het feest wilden komen niet in de steek te laten, zo laat de goedheiligman weten via de gemeente: “Lieve kinderen, het is niet anders. Ik weet dat jullie toffe stoere gasten zijn. Hou vol en zoals jullie zelf altijd zo mooi zeggen hier Kop d’r veur! Nou, dag hoor!”