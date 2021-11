“Controle coronatoegangsbewijs is onvoldoende”

nieuws

Foto via Pixabay

In sectoren waar mensen nu verplicht hun coronapas moeten laten zien, wordt slechts een derde van de bezoekers daadwerkelijk gecontroleerd. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie.

Grapperhaus baseert zich op een peiling die het kabinet heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de naleving en de controle deze week niet verbeterd is en in sommige opzichten zelfs verslechterd is. “De cijfers over de naleving en controle zijn echt onvoldoende”, meldt Grapperhaus. “Zeker nu de urgentie toeneemt door de hoge besmettingscijfers.”

Uit de peiling blijkt dat restaurants, theaters en casino’s het relatief goed doen. Daar wordt aan ongeveer driekwart van de gasten om een coronapas gevraagd. Bioscopen zijn in vergelijking met de peiling van drie weken geleden steeds slechter gaan controleren. Waar eerst nog in 85% van de gevallen gecontroleerd werd op de pas en bij ongeveer de helft op het identiteitsbewijs, is dit nu teruggezakt naar respectievelijk 70 en 35 procent.

Grapperhaus laat weten dat hij met sectoren wil gaan praten waar de coronapas verplicht is. Ook wil hij met de burgemeesters in gesprek over de handhaving.