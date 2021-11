Commissaris aan formerende partijen: “Inwoners bevingsgebied moet perspectief geboden worden”

nieuws

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

De regering in Den Haag moet Groningen zien als de oplossing voor de energietransitie en inwoners in het bevingsgebied moet perspectief worden geboden. Dat is de boodschap die Commissaris van de Koning René Paas (CDA) afgelopen dagen heeft meegegeven aan de formerende partijen.

Paas zei dit zondag in het televisieprogramma Buitenhof. De Commissaris van de Koning was uitgenodigd om terug te blikken op de afgelopen week. Politici en onderhandelaars van de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie waren afgelopen week in Groningen om onder andere met gedupeerden van de aardbevingsschade praten. Paas is daarover duidelijk. Hij vindt dat de Rijksoverheid met andere ogen naar de schadeafhandeling moet kijken. Volgens Paas was het beleid de afgelopen jaren erop gericht om de Groningers vooral niet het geld te geven waar ze recht op hebben. “De houding zou moeten zijn, we gaan deze mensen eens helpen. Geef de inwoners nu eens systematisch het voordeel van de twijfel. Dat zou geweldig helpen.”

Daar tegenover staat dat er volgens Paas perspectief moet worden geboden. Volgens de politicus is er de afgelopen decennia voor een immens bedrag aan aardgasbaten uit Groningen gehaald. Iets terug doen om het recht te doen, is dan logisch. Paas noemt het investeren in de Lelylijn en in waterstof bieden van perspectief. Zo heeft Noord-Nederland aangegeven 200.000 woningen te bouwen, mits er geïnvesteerd wordt in goede verbindingen.