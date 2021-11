Combinatie Herepoort over drukte op omleidingsroutes: “Het rijdt langzaam door”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op de redactie van OOG Tv komen zaterdagmiddag verschillende berichten binnen dat het druk is op de omleidingsroutes. Door werkzaamheden zijn dit weekend verschillende wegen afgesloten.

“Het gaat op zich best wel goed”, reageert omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort. “We zien dat het vrijwel overal goed doorloopt. Wel is er wat stagnatie op de A28. Daar moet het verkeer de afrit nemen, en daar zien we dat het verkeer stil staat. Op de omleidingsroute staan wel lange rijen auto’s, maar we zien dat er ook langzaam doorgereden kan worden. Weggebruikers moeten zaterdagmiddag rekening houden met ongeveer een kwartier vertraging.”

Verkeerslichten aangepast

Zaterdagochtend zag men dat het ook op de van Iddekingeweg in de richting van het Overwinningsplein vastliep. “Het ging om de kruising met de Paterswoldseweg. Deze kruising is uitgerust met verkeerslichten. De instellingen van deze installatie hebben we wat aangepast waardoor verkeer op de Van Iddekingeweg nu wat langer groen heeft.” Over het algemeen is Kramer tevreden: “Je merkt duidelijk dat mensen zich goed voorbereid hebben, dat ze goed de berichten in de media gevolgd hebben.”

In de stad vinden er dit weekend diverse werkzaamheden plaats. Zo is de A28 tussen het Julianaplein en de afrit Groningen-Zuid tot maandag in beide richtingen afgesloten. Ook de Brailleweg en de Vondellaan zijn dicht.

Super druk in Groningen zuid Van Iddekingeweg ivm sluiting Julianaplein @rtvnoord @oogtv pic.twitter.com/Xugf0yjEAe — M@rtin Postmus 🇳🇱 📸🎥🎬 (@martinpostmus) November 6, 2021