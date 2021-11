Combinatie Herepoort begint eind november met intrillen damwandplanken bij Hereweg

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Combinatie Herepoort gaat eind november beginnen met het intrillen van damwandplanken bij de Hereweg. Dat heeft Aanpak Ring Zuid maandagavond bekendgemaakt.

Afgelopen weekend is de Hereweg omgelegd. Hierdoor is aan de oostzijde van de weg ruimte ontstaan om de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg te bouwen. Eén van de eerste stappen hiervoor is het intrillen van damwandplanken. Deze werkzaamheden starten op 27 november en duren tot en met 4 december. De werkzaamheden starten met het opnieuw intrillen van damwandplanken bij de Papiermolenlaan. Hier zijn in het verleden ook planken geplaatst, maar de plaatsing hiervan is onjuist.

Het omleggen van de Hereweg afgelopen weekend is het tweede deel van het project. Vorig jaar werd de Hereweg richting het oosten opgeschoven waardoor aan de westzijde begonnen kon worden met de aanleg van de verdiepte ligging. Nu is de situatie dus omgekeerd. Voor de werkwijze is gekozen omdat ten alle tijde het verkeer op de Hereweg zo veel mogelijk moet doorrijden.

De werkzaamheden vinden plaats van ’s ochtends 07.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur. Aanpak Ring Zuid meldt dat het intrillen geluids- en trillingsoverlast kan veroorzaken.