Coach Taaij niet mee met Lycurgus naar Frankrijk door verlengde quarantaine

nieuws

Arjan Taaij - Foto via Lycurgus

Amysoft Lycurgus-coach Arjan Taaij mist de zestiende finale van de CEV-Cup tegen Tours Volley Ball. De trainer moet langer in quarantaine blijven dan gedacht, omdat inmiddels twee leden van zijn gezin het coronavirus onder de leden hebben.

Taaij zelf is niet ziek, maar vanwege de besmettingen binnen het gezin van Taaij mag de coach niet mee. De afgelopen twee wedstrijden in Nederland moest Taaij ook al verstek laten gaan. Er was nog een mogelijkheid dat Taaij zijn ploeg na zou reizen, maar door hoge wachttijden in de uitslagen van coronatests is dat ook geen optie.

“De timing is ongelukkig en ik baal er van, maar het is de realiteit van nu”, zo laat een balende Taaij weten op de website van de Groningse volleybalclub. “Ik heb weinig keus. Europees spelen is altijd speciaal, maar het is niet anders.”

Maandagnacht vertrekt Lycurgus richting Frankrijk voor een rit van achthonderd kilometer. Erik Noordijk fungeert aastaande woensdagavond in Tours als hoofdcoach bij Lycurgus.