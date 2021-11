ChristenUnie wil meer aandacht voor duurzaam gebruik van producten

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

De fractie van de ChristenUnie in de Groningse gemeenteraad wil dat er meer aandacht komt voor het duurzaam gebruik van producten.

Afgelopen zaterdag, de dag na Black Friday, was het Niet-winkeldag. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor duurzaamheid. “Op Black Friday worden mensen aangemoedigd om zo goedkoop zoveel mogelijk spullen in te slaan”, vertelt raadslid Peter Rebergen van de partij. “Wij willen een ander geluid laten horen. Want de meest duurzame grondstoffen zijn de grondstoffen die je niet hoeft te delven, omdat je langer met producten doet.”

Rebergen roept consumenten op om na te denken over de herkomst en samenstelling van bijvoorbeeld kleding. Kleding is de op één na meest vervuilende industrie ter wereld. Ook moet er meer aandacht komen rondom initiatieven die de levensduur van elektrische apparaten verlengen, zoals repair cafés. “Om echt verschil te maken, moeten niet alleen individuele consumenten op hun koopgedrag worden aangesproken, maar moet de gemeente een structurele visie ontwikkelen om circulaire economie te bevorderen. De gemeente Groningen heeft deze ambitie eerder uitgesproken en hier een routekaart aan gekoppeld. Wij vragen ons af, of een monitor naar het voorbeeld van de gemeente Amsterdam kan helpen om de voortgang te volgen.”

De ChristenUnie vraagt daarnaast aan het Stadsbestuur of extra aandacht rondom Niet-winkeldag ingezet kan worden om dit streven bekend te maken bij een breder publiek.