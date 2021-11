Celstraffen geëist voor seksuele uitbuiting minderjarige meiden uit Stad

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaan twee mannen uit Amsterdam (36 en 37) respectievelijk vier en 21 maanden de cel in, omdat ze twee minderjarige meiden uit de Stad hebben aan aangezet tot prostitutie.

Volgens DvhN hoort deze strafeis bij een zaak die maandag diende bij de rechtbank in Groningen. Het OM eiste toen een half jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen een twintigjarige vrouw uit Veendam.

Volgens het OM waren de vrouw uit Veendam en de 36-jarige Amsterdammer de pooiers van de meisjes. De vrouw zou de twee tieners, die weggelopen waren van huis, hebben gekend via Jeugdinrichting Het Poortje. Zij bracht de meiden in contact met de Amsterdammer, die hen in ruil voor onderdak zouden hebben geprostitueerd. Omdat hij zelf seks had met één van de verdachten en dit filmde, is aan hem ook het maken van kinderporno ten laste gelegd.

De uitspraak in deze zaak volgt over twee weken.