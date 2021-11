Cel- en taakstraf voor vrouw die minderjarige meisjes uit Het Poortje ronselde voor prostitutie

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank in Groningen heeft een 20-jarige vrouw uit Veendam veroordeeld tot een celstraf van 446 dagen en een taakstraf van 240 voor mensenhandel en het maken van kinderpornografisch materiaal.

Van de celstraf is bijna een jaar voorwaardelijk opgelegd aan de vrouw, met Het OM eiste een onvoorwaardelijke celstraf van bijna negen maanden tegen de vrouw. Wel nam de rechtbank de werkstraf over van het OM. De rechtbank stelt dat ze, ondanks de ernst van de feiten, rekening houdt met verminderde toerekeningsvatbaarheid.

De vrouw lijdt volgens psychologen aan een antisociale stoornis en aan PTSS. Psychologen adviseerden om de vrouw volgens het jeugdstrafrecht te veroordelen, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Ronselen in Het Poortje

De vrouw zou twee meisjes, die ze kende vanuit Het Poortje in Groningen, hebben aangezet tot prostitutie en daar ook zelf geld aan hebben verdiend. De vrouw zelf stelde in haar verweer dat slechts tips aan de meisjes zou hebben gegeven, maar de rechtbank kon onder meer uit telefoongegevens van de vrouw afleiden dat dit niet het geval was.

De vrouw werd ook veroordeeld voor het produceren van kinderporno (ze filmde één van de meisjes met een klant) en voor een losstaand vergrijp, waarin ze haar pinpas uitleende aan iemand anders om er geld mee wit te wassen.

Taxi

Daarnaast werd de vrouw veroordeeld voor diefstal met geweld, afpersing, wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling. Ze nodigde met haar vriend (een man uit Amsterdam) twee jongens uit om mee te rijden in “hun” taxi in Groningen. Nadat een van de jongens ervandoor ging met de jas van de medeverdachte, hielden verdachte en medeverdachte de andere jongen vast in de taxi en gaven de taxichauffeur opdracht om te rijde. Tijdens het vervolg van de rit bedreigden en mishandelden ze de jongen. De jongen werd gedwongen tot het betalen van € 60,00, waarna hij uiteindelijk mocht gaan.