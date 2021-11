CDA wil 50 meter wedstrijdbad in vernieuwd sportcentrum Kardinge

nieuws

In de vernieuwingsplannen voor sportcentrum Kardinge moet een 50-meterbad worden opgenomen. Dat vindt de fractie van het CDA in de Groningse gemeenteraad.

Volgens de fractie zijn de aanstaande renovatieplannen een uitgelezen kans om een volwaardig overdekt wedstrijdbad in de gemeente te realiseren. Het Stadsbestuur heeft echter in haar Bidbook voor het nieuwe Kardinge gekozen voor een 25-meter bad. Fractievoorzitter René Bolle van het CDA wil dat graag anders zien: “Met de komst van een 50-meterbad zijn er veel meer mogelijkheden voor lessen, trainingen en het organiseren van nationale en wellicht internationale zwemwedstrijden. Het biedt kansen voor de breedtesport en de topsport.”

De partij noemt het een gemiste kans als de optie voor een 50-meterbad voorbij wordt gelopen. “Kiezen we nu voor de 25-meter variant, dan zullen we het de komende dertig tot veertig jaar in de gemeente Groningen weer zonder een 50-meterbad moeten doen. Laten we in ieder geval de mogelijkheid nu nog openhouden en de gemeenteraad uiteindelijk laten kiezen.” Het voorstel van het CDA wordt woensdag besproken in de gemeenteraad. Dan zal duidelijk worden of het plan op steun van andere partijen kan rekenen.