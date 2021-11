CDA-statenlid Ria Horenga stopt; haar opvolger is Jacob Boonstra

nieuws

CDA-statenlid Ria Horenga stopt met haar werk voor de provincie Groningen. Ze wordt opgevolgd door Jacob Boonstra uit Haren.

Horenga, woonachtig in Leek, kan deze functie niet combineren met een traject dat zij volgt in het speciaal onderwijs. Ze kiest er daarom voor om zich volledig te concentreren op haar nieuwe passie, het onderwijs.

Haar opvolger, Jacob Boonstra, is vanaf het begin van deze Statenperiode al onderdeel van de CDA Statenfractie geweest, als woordvoerder in commissievergaderingen Tot 2019 was hij fractievoorzitter van het CDA Haren.