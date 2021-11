CDA: minder woonwagens en betere participatie voor Aduarderdiepsterweg

nieuws

Foto: google maps

De raadsfractie van het CDA vindt dat het gemeentebestuur de omwonenden onvoldoende betrekt bij de plannen voor een bijzondere woonvorm aan de Aduarderdiepsterweg.

De partij wil dat het college terug gaat naar de tekentafel en het aantal kavels beperkt tot maximaal 15 woningen. Ze dient daartoe een motie in tijdens de raadsvergadering van woensdag. De motie kan op steun rekenen van de VVD, de Stadspartij en 100% Groningen.

De omwonenden voelen zich overvallen door de plannen van het college. Volgens het CDA moest een groot deel van de buurt via de media vernemen wat de gemeente van plan is. “De communicatie met de omwonenden en ondernemers was ver onder de maat,” zegt raadslid Herman Pieter Ubbens. “Hierdoor is er nauwelijks draagvlak voor de huidige plannen.”

Het college wil een plek voor 25 mobiele woningen aan de Aduarderdiepsterweg. Het CDA vindt dit te veel. “Zowel de bewoners als de verschillende woongroepen hebben duidelijkheid nodig. De onzekerheid bij beide groepen zorgt ervoor dat niet gezamenlijk gekeken kan worden naar een inrichtingsplan,” aldus Ubbens.