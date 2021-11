CDA Groningen kiest voor verjonging met kandidatenlijst voor raadsverkiezingen

nieuws

Foto: CDA Groningen

Nadat de CDA-fractie eind september al koos voor Jalt de Haan als lijsttrekker, maakte de fractie maandagochtend haar volledige kandidatenlijst bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maat. De fractie vult haar eerste drie plekken op de lijst, naast De Haan, met Izaäk van Jaarsveld en Etkin Armut.

Een andere jonge kandidaat van het CDA is student en vrijwilliger Sander Kooi. Met plek zeven op de CDA-kieslijst is hij tevens de hoogstgeplaatste Harenaar. Jacob Ritsema uit Thesinge is de hoogstgeplaatste kandidaat uit de voormalige gemeente Ten Boer.

Opvallende lijstduwers zijn ondernemer en bloemist René Bolhuis, oud-voorzitter van de Voedselbank Ulfert Molenhuis, voormalig landelijk partijvoorzitter Ruth Peetoom en Tweede Kamerlid Anne Kuik.

“We hebben gezocht naar en geselecteerd op de beste kandidaten en die hebben we gevonden”, zo stelt Jacob Boonstra, voorzitter van de selectiecommissie van de Groningse CDA-afdeling. “Diversiteit is geen must maar een belangrijke pré en dus zijn we trots op de jonge en diverse top van onze kandidatenlijst.” “We zijn jong, fris, divers en vol energie en enthousiasme om verder te werken aan een eerlijker en veiliger Groningen”, vult lijsttrekker Jalt de Haan aan.