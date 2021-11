CDA en VVD willen Gronings geschiedeniscanon voor basis- en voortgezet onderwijs

nieuws

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD zullen tijdens de raadsvergadering van aanstaande woensdag pleiten voor een lespakket over het Gronings geschiedkundige basiscanon voor het basis- en voortgezet onderwijs.

“In de begroting stelt het college dat ze de aandacht voor onze gedeelde geschiedenis wil versterken”, vertelt VVD-raadslid Jasper Boter. “We lezen hierbij echter dat dit doel alleen maar wordt bereikt door aandacht te besteden aan ons slavernijverleden. Wat ons betreft is dit te kort door de bocht en zijn er veel meer verhalen te vertellen.”

De fracties willen daarom dat dat het gemeentebestuur, samen met het onderwijsveld en het historisch museum aan der A, onderzoek doet of ze een lespakket over het Gronings basiscanon kunnen ontwikkelen. “Hoe mooi zou het zijn als kinderen op school niet alleen les krijgen over Willem van Oranje, Anne Frank en de Watersnoodramp. Maar ook leren over het Gronings Ontzet, de Ploeg of het ontstaan van onze universiteit”, zo stelt CDA-woorvoerder Jalt de Haan. “Dat brengt de geschiedenis dichterbij en geeft een gevoel van trots over onze mooie gemeente.”