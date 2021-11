Café Het Feest, en nog een aantal andere zaken, houden de deuren vanavond geopend

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Café Het Feest in de Peperstraat houdt zaterdagavond de deuren geopend. Dat laat eigenaar Jacob-Jan Groeneweg aan OOG Tv weten.

“Ik wil een statement maken”, vertelt Groeneweg. “Samen met een aantal andere horecagelegenheden in Stad, waarvan ik de namen niet ga noemen, willen we vanavond na 20.00 uur open blijven.” Groeneweg is boos. “We zijn nu ongeveer twee maanden open, we hebben super hard gewerkt en we kunnen nu alles weer wegbrengen. Het is echt bij de ratten af.” De horeca-eigenaar zegt met diverse collega’s gesproken te hebben: “Iedereen juicht mijn initiatief toe, omdat iedereen hetzelfde gevoel heeft als dat ik heb. Helaas zijn er maar weinig die mee willen doen aan het statement. Kijk, in Leeuwarden hebben ze ballen. Daar blijft iedereen vanavond geopend. Dan kun je echt een vuist maken.”

Goed gesprek

De gemeente Groningen is bekend met de geluiden. “Wij houden het handhaven van de coronaregels vanavond goed in de gaten”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Voor iedereen zullen de nieuwe regels even wennen zijn, en we begrijpen ook dat het voor heel veel mensen erg zuur is. Mocht het ergens niet goed gaan, dan zullen we de dialoog aan gaan. De ervaring leert dat je met een goed gesprek vaak heel ver komt. Mocht een gesprek niets opleveren dan kunnen we eventueel denken aan andere maatregelen die we tot onze beschikking hebben.”

Vrijdagavond maakte het kabinet nieuwe coronaregels bekend. Zo moeten vanaf zaterdag niet-essentiële winkels om 18.00 uur de deuren sluiten. De horeca en supermarkten moeten om 20.00 uur de deuren sluiten. De maatregelen gelden voor in ieder geval drie weken. Vorig jaar zomer moest café Het Feest voor een aantal weken dicht vanwege het niet naleven van de coronaregels.