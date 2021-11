Burgemeester: “Vaccinatiegraad noordelijke wijken blijft achter, vanaf december extra testlocatie”

nieuws

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

De vaccinatiegraad in de noordelijke stadswijken loopt achter in vergelijking met de rest van de stad. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) woensdagmiddag gezegd tijdens het Politieke Vragenuur.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van raadslid Nick Nieuwenhuijsen van GroenLinks. Het raadslid liet weten dat zijn fractie zich zorgen maakt over de ontwikkeling van het coronavirus. Nieuwenhuijsen wilde van de burgemeester weten hoe het in de gemeente is gesteld met de vaccinatiebereidheid, en of de strategie ook aangepast moet worden. Daarnaast vroeg de politicus naar de testcapaciteit. Deze capaciteit staat al enige tijd onder druk en Van Nieuwenhuijsen wilde weten of dit in Groningen ook tot problemen leidt.

Grote zorgen

“Ik heb grote zorgen over de fysieke en mentale gesteldheid van medewerkers in de zorg”, liet Schuiling weten. “Er is sprake van uitval en de continuïteit is in gevaar. Veel reguliere zorg wordt al een aantal weken afgeschaald. Ondertussen is er veel aandacht voor de recente coronamaatregelen die van kracht zijn geworden en de impact die dat heeft op de samenleving, maar persoonlijk maak ik mij op dit moment meer zorgen over de zware belasting van het zorgpersoneel.”

“Vaccinatiegraad noordelijke wijken blijft achter”

“Over de vaccinatiegraad kan ik zeggen dat in de gemeente Groningen momenteel 81% van de personen ouder dan 12 jaar gevaccineerd is. Dit aantal ligt hoger dan in veel andere middelgrote gemeenten. We doen het dus goed. De vaccinatiegraad in de noordelijke stadswijken zijn echter wel reden tot aandacht. De graad is daar lager. Op dit moment zijn we in gesprek met de GGD hoe we de vaccinatiegraad daar kunnen verhogen, bijvoorbeeld door sleutelfiguren in de wijk in te zetten en door met pop-up-locaties te gaan werken. We hebben het over het fijnmazig vaccineren waarbij we mensen op een laagdrempelige manier willen bereiken. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in deze wijken denken dat een vaccinatie geld kost of dat ze wachten op een uitnodiging. Daarom willen we alle middelen inzetten om de komende periode deze inwoners te bereiken.” Schuiling wijst daarbij ook naar de aanwezige raadsleden die volgens hem ook over de nodige contacten in de wijken beschikken.

Testcapaciteit voldoende

Over de testcapaciteit: “Testen blijft ontzettend belangrijk”, vervolgt Schuiling. “We zien dat als veel mensen tegelijkertijd een afspraak maken, dat het systeem dan blokkeert. Dan moeten we even iets organiseren om dat op te lossen. Op dit moment kunnen we in de provincie 3.800 testen per dag uitvoeren. Aan dat aantal zitten we nog niet. Eventueel kunnen we de testcapaciteit uitbreiden tot 4.500 testen per dag, en kunnen we ook opschalen in testlocaties. Sowieso gaat er vanaf 1 december een nieuwe testlocatie aan de Protonstraat geopend worden. Dit heeft te maken met de afsluiting van het Julianaplein.” De burgemeester vertelt verder dat het hem goed lijkt om de gemeenteraad binnenkort even helemaal bij te praten.