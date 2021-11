Burgemeester heft besluit van gemeenteraad uit 1631 op verbod ganzenmaaltijden op

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) maakt bekend dat hij het verbod op ganzenmaaltijden intrekt. Foto: Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen heeft maandagavond bekendgemaakt dat hij een besluit van de Groninger gemeenteraad uit 1631 op het verbod van ganzenmaaltijden op heft.

In 1631 besloot de gemeenteraad dat het bereiden van ganzenmaaltijden voor burgers in tapperijen verboden werd. De maaltijden vormden in die tijd veel overlast en zorgden voor schade voor tapperijen. Schuiling maakte het besluit bekend tijdens de Sint Martinusbenefietmaaltijd maandagavond in de Martinikerk.

Met de opbrengst van de Sint Martinusbenefietmaaltijd, waar al vele decennia gans wordt geserveerd, worden gratis maaltijden aan dak- en thuislozen uitgereikt. Het bereiden van een Sint Martinusgans voert terug tot een oude Groninger traditie, waarbij de boer zijn vetste gans liet braden en vervolgens uitdeelde onder de landarbeiders. Op dinsdagavond krijgen dak- en thuislozen net zo’n maaltijd in de Martinikerk gratis aangeboden. De benefietmaaltijd, en de maaltijd voor dak- en thuislozen, vormen een onderdeel van de Groningse Sint Martinusdagen.

Het besluit van de gemeenteraad uit 1631: