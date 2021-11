Burgemeester beëdigt nieuwe lichting Politiekids in Vinkhuizen

nieuws

Foto Rieks Oijnhausen

Dinsdagmiddag werden er een heleboel geloftes afgelegd op het politiebureau in Vinkhuizen. Vijftien ‘politiekids’ werden officieel beëdigd door burgemeester Koen Schuiling en kinderburgemeester Samuel.

De kids kregen, na de beëdiging, hun ‘uniform’ en hun officiële politiekids-identificatiekaart. Daarnaast maakten de kinderen kennis met de politieagenten die hen de komende tijd gaan begeleiden.

Het is voor het eerst sinds november vorig jaar dat er weer een lichting Politiekids is beëdigd in de wijk. Het coronavirus zette toen een streep door de activiteiten. Na bijna een jaar is de politie weer begonnen met het initiatief.