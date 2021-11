Bredere opzet en nieuwe naam voor erfgoed-jaarboek gemeente Groningen

nieuws

Wethouder Roeland van der Schaaf reikte donderdagmiddag de nieuwste editie van Hervonden Stad en Land, het jaarboek voor erfgoed in de gemeente Groningen, uit aan twee oud-redactieleden. Joris van Haaften en Hans van Gangelen mochten de eerste twee kopieën in ontvangst nemen in het Pelstergasthuis.

Het jaarboek heeft, na de jubileum-editie van vorig jaar, een nieuw uiterlijk en een nieuwe naam. De samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is daar de directe aanleiding voor, maar ook de verslaglegging over archeologie, bouwhistorie en restauraties nam in het afgelopen jaar flink toe. De redactie heeft dit moment daarom aangegrepen om het jaarboek flink te vernieuwen., Naast de nieuwe vormgeving en bredere opzet en kent het jaarboek nu een meer dekkende titel: Hervonden Stand en Land.

In de editie van 2021 staan onder meer artikelen over de eeuwenoude zandwegen die Haren een kunstzinnig bewerkte granaathuls uit de Eerste Wereldoorlog en een fraaie, middeleeuwse gouden kruishanger, die werd aangetroffen aan het Hoge der A.

De vernieuwde 2021-editie van Hervonden Stad en Land is vanaf nu te koop in de boekhandel.

Wethouder Roeland van der Schaaf reikte donderdagmiddag het eerste exemplaar uit van Hervonden Stad en Land in het Pelstergasthuis – Foto: Gemeente Groningen