Brandweerlieden redden kat uit hoge boom

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Groningse brandweerlieden hebben zaterdagmiddag op de Admiraal de Ruyterlaan in Stad, een kat die op eenzame hoogte zat, herenigd met zijn baasje. Dat meldt incidentenfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van een dier in problemen kwam even na 12.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “Het duurde even voor de brandweer in actie kon komen”, vertelt Weening. “Het dier bevond zich in een boom op een terrein achter een mbo-instelling. Men moest wachten voor de beveiliging ter plaatse was. Nadat deze een hek hadden geopend kon de brandweer bij de boom komen.”

Na het opstellen van de hoogwerker kon het dier snel gered worden. “De kat, die helemaal doorweekt was, werd in de armen van een brandweerman naar beneden gebracht. Eenmaal op de grond vond de hereniging met het baasje plaats.”