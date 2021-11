Brandweer raakt volgens Google Maps niet uitgeblust aan Bedumerweg

nieuws

Foto: Google Maps

Google Maps. Een handig middel om geografische locaties op te zoeken. Echter levert het bekijken van satelliet- of streetviewopnamen soms ook bijzondere waarnemingen op.

Zo werd er in 2016 al eens gewag gemaakt van een naakte student bij de Zuiderbegraafplaats. Een studentengrap zoals achteraf zou blijken. Wie tegenwoordig de satellietopnamen bekijkt van de stad Groningen ziet aan de Bedumerweg ook iets frappants. Naast frituur De Wachtkamer ligt een grote berg rotzooi, en de Bankastraat en Bedumerweg ogen deels wit alsof een plaatselijke sneeuwbui is overgetrokken.

Wie echter goed kijkt ontwaard dat er op de Bedumerweg een oudpapierwagen staat, met daarachter twee brandweerwagens. Brandweerlieden hebben net een brand in het papier onder controle gebracht, waarbij de chauffeur van de papierwagen de lading in allerijl gelost heeft naast de frituur. De brand vond plaats op 24 april vorig jaar. De opname is gemaakt tijdens het nablussen, en daarmee lijkt het dus alsof de brandweer niet uitgeblust raakt aan de Bedumerweg.

Een foto van de brand vorig jaar april: