Brandweer in actie voor brandende fiets in Selwerd

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdag in het begin van de middag in actie komen vanwege een fiets die in de brand stond aan de Vlierstraat in de Groningse wijk Selwerd. Dat meldt incidentenfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl.

De melding kwam rond 12.55 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het betreft een fiets die tegen een boom geparkeerd staat”, vertelt Nuver. “De achterkant van de fiets stond in de brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur al nagenoeg uit. Men heeft een controle uitgevoerd en kon binnen vijf minuten weer terugkeren naar de kazerne.”

De fiets heeft door de brand flinke schade opgelopen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.