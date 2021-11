Brancheorganisatie non-food winkels verrast door kabinetsbesluit

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

Brancheorganisatie INretail is verrast door het kabinetsbesluit dat non-food winkels vanaf zaterdag al om 18.00 uur de deuren moeten sluiten. De organisatie is niet blij.

Het kabinet kondigde vrijdagavond op een coronapersconferentie strenge coronamaatregelen aan. Voor niet-essentiële winkel, waaronder non-food winkels, geldt een sluitingstijd van 18.00 uur. Voor INretail was het ook een verrassing. De organisatie noemt het ook niet goed voor de spreiding van de klanten omdat, zeker met het oog op de aanstaande feestdagen, klanten nu in een krapper tijdsbestek langskomen waardoor het als drukker zal ervaren.

“We hebben een beter plan. Met spreiding, minder mensen in de winkel, het mondkapje en de basismaatregelen hebben we veiligheid bewezen. Afstand houden voorkomt besmettingen. Dat heeft draagvlak bij de ondernemers die het moeten organiseren. Dat het kabinet toch een andere afslag neemt, is niet slim”, laat INretail weten. De brancheorganisatie noemt daarnaast het coronatoegangsbewijs onwerkbaar. Veel winkels kampen met krapte in hun personeelsbestand waardoor er geen werknemers zijn die aan de deur de bewijzen kunnen controleren. Daarnaast vindt INretail dat het tot veel ongewenste discussies zal leiden.