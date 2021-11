Bouw OBS De Driebond in Engelbert gaat vrijdag officieel beginnen

nieuws

Impressie: Architectenbureau Vector-i

Aanstaande vrijdag wordt het officiële startsein gegeven voor de start van de bouw van de nieuwe school voor OBS De Driebond in Engelbert.

Het eind vorig jaar gepresenteerde ontwerp werd in maart van dit jaar goedgekeurd. Inmiddels is er een aannemer gevonden voor de bouw en zijn ook alle vergunning verleend.

De Driebond krijgt nieuwe huisvesting vanwege de aardbevingsproblematiek en het feit dat het schoolgebouw gedateerd is. Mede met het oog op de leefbaarheid in het dorp heeft het schoolbestuur en de gemeente Groningen gekozen om de school in het dorp te behouden.

De gemeente verwacht dat de bouw van de nieuwe school in de zomer van volgend jaar klaar is.