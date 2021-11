Bosatlas van weer en klimaat is uitgekomen

nieuws

Meteoroloog Helga van Leur heeft donderdag het eerste exemplaar van de Bosatlas van weer en klimaat uitgereikt gekregen. Van Leur is tevens ambassadeur voor klimaat, duurzaamheid en gedrag.

De Bosatlas is een product van de Groningse Uitgeverij Noordhof. De atlas laat zien hoe ons weer de afgelopen decennia is veranderd en hoe het weer invloed heeft op de samenleving en alledaagse bezigheden. Zo is de kans op een Elfstedentocht en de kans op een kerst met temperaturen boven de 10 graden groter dan een witte kerst. De atlas gaat ook in op de gevolgen van de klimaatverandering op de lange termijn, als het tij niet keert, of juist wel.

Maar er is ook aandacht voor de basis: hoe wordt het dagelijkse weer verwacht, hoe was het weer een paar eeuwen terug, wat is een hogedrukgebied en welke wolken betekenen wat? Dit alles is weergegeven in de kenmerkende Bosatlaskaarten, aangevuld met infographics, spreads en foto’s.