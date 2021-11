Boeren protesteren bij provinciehuis: “dit is nog een vriendelijke actie…”

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

Een groep boeren protesteert donderdagmorgen voor het provinciehuis in Stad, vanwege de aardbevingsproblematiek. Daar wordt deze dag onderhandeld door de partijleiders en de secondanten van de vier formerende partijen in de Tweede Kamer.

In de vroege ochtend arriveerden de demonstranten bij het provinciehuis, waar later op de dag onderhandelingen plaatsvinden over een nieuw te vormen coalitie tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een deel van de dag bestaat uit gesprekken met gedupeerden van aardbevingen, maar ook met bestuurders, deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Ongeveer twintig boeren verzamelden zich voor het provinciehuis. Ze willen minder woorden, maar meer daden als het gaat over de versterkingsoperatie “De aardbevingsschade bij een aantal collega’s is toch wel heel erg aanwezig. Lekke mestkelders, noem alles maar op. En eigenlijk worden ze gewoon in een hoekje gedrukt en wordt er niks mee gedaan. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. In eerste instantie willen we laten weten dat we er nog zijn, en vergeet ons niet. En ten tweede proberen we toch nog een beetje druk uit te oefenen van: doe er wat mee! Dit is nog een vriendelijke actie, maar je weet niet wat de toekomst gaat brengen,” zegt Christiaan van Dijk van het Boeren Samenwerkingsverband Noord Nederland (BSNN).

Geen woorden maar daden

“Wij vinden dat de tijd van praten heel ver achter ons ligt en dat er nu eindelijk dingen moeten gebeuren, dat de versterking op stoom moet komen en dat de schade-afhandeling veel beter gaat dan die nu is. Er zijn mensen heel tevreden, voor wie het goed geregeld is. En er zijn heel veel mensen heel ontevreden voor wie het niet geregeld is. Een deel van de mensen die niet tevreden zijn, daar gaat het gewoon niet goed mee. Die zijn hartstikke moe. Die zijn murw gebeukt. Die hebben geen zin meer in gedoe. Er worden geen schades meer gemeld. Die zien het gewoon niet meer zitten,” zegt Henk Spiekman van actieplatform Onveiligheidsregio.

Ondanks de acties hebben de boeren er maar weinig fiducie in dat hun acties effect gaan hebben: “Wij zijn al zo lang bezig, dat we niet zo veel hoop meer hebben. We hopen dat er wat gaat gebeuren, maar gezien de geschiedenis staan we er niet heel erg opgewonden bij dat het nu gaat lukken,” aldus Spiekman.

Geen herhaling 2019

De boeren gaan niet over tot dezelfde acties als in 2019, toen een tractor de deur van het provinciehuis in ramde: “Nee, nee, absoluut niet! Dat zijn we niet van plan. Dat heeft geen zin. We zijn nu met twee tractoren. Het is wat vriendelijker, en je blijft op deze manier ook in contact met mensen. Ik denk dat dit het meest haalbare is, en dat we er op dit moment het meest mee bereiken,” aldus Van Dijk van BSNN.