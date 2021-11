Boban Braspenning wint 35ste editie Groninger Studenten Cabaret Festival

nieuws

Foto: Niels Knelis

Boban Braspenning heeft vrijdagavond de 35ste editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival gewonnen. Het festival vond plaats in de Stadsschouwburg.

De zevende lustrumeditie van het festival begon afgelopen woensdag. Na een aantal voorrondes nam Braspenning het in de finale op tegen Bas van de Ven en Julia Straten. Anne Ruitenberg en David Heijmans werden in de halve finales uitgeschakeld. Uiteindelijk werd Braspenning uitgeroepen tot winnaar. Behalve de juryprijs wist hij ook de publieksprijs in de wacht te slepen. De persoonlijkheidsprijs werd gewonnen door David Heijmans.

Boban Benjamin Braspenning werd geboren in 1994 in Utrecht, de stad waar hij nog steeds woont. Na zes jaar universiteit, en drie diploma’s op zak, begon Braspenning een aantal jaren geleden een carrière in het cabaret en kleinkunst. In september trad hij nog voor een uitverkochte zaal op, op het Huiskamerfestival Amsterdam.

OOG Tv zond afgelopen donderdag een reportage uit over het Groninger Studenten Cabaret Festival: