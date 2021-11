Blijdschap bij GroenLinks over ethische commissie data en technologie in gemeente

nieuws

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks is blij dat de gemeenteraad een motie, om een ethische commissie voor data en technologie op te zetten in de gemeente, breed heeft gesteund. Samen met D66, de Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Student & Stad pleitte de fractie woensdagavond succesvol voor een dergelijke commissie.

De gemeente krijgt steeds meer mogelijkheden om nieuwe technologische middelen in te zetten, zoals bodycams, drones en allerlei andere soorten cameratoezicht, wifi-sensoren, stereodetectoren en gezichtsherkenningstechnologie. Daarnaast kunnen overheidsinstellingen steeds grotere hoeveelheden data analyseren en daarbij complexe algoritmes inzetten.

Dit alles heeft mogelijk invloed op de besluitvorming, maar de democratische invloed en controle hierop is beperkt, zo stellen de fracties. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende kennis is onder volksvertegenwoordigers en bestuurders of omdat veel digitaal-technologische innovatie ongereguleerd is.

Versnelling aanbrengen

“Dit gaat van onze privésfeer tot de markt tot de overheid. Op elk niveau gaan de ontwikkelingen razendsnel. Denk aan de groei van domotica waardoor je in je eigen huis gemonitord wordt, afhankelijkheid van en verslaving aan onze telefoons, geregistreerd worden door een voorbijrijdende Tesla, gezichtsherkenningssoftware, op basis van apps als Über en Thuisbezorgd hyperflexibel aan het werk zijn of de inzet van algoritmes en data-koppelingen waarmee overheden bepaalde groepen zomaar onder een vergrootglas legt,” zo stelt raadslid Nick Nieuwenhuijsen (GroenLinks) op de website van zijn partij. “Er loopt bij de gemeente al een data-ethicus rond, maar we willen hier graag een versnelling in aanbrengen en er veel meer partijen bij betrekken.”

Nieuwenhuijsen hoopt daarom dat de nieuw op te zetten commissie met dit soort vragen aan de slag gaat. “Het moet zo worden opgezet dat iedere inwoner zich aangesproken voelt om er ook mee aan de slag te gaan”, vult Nieuwenhuijsen aan. “En de adviezen van de commissie moeten goed landen bij het college. Want uiteindelijk gaat dit ons allemaal aan.”